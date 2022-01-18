Британія почала поставляти Україні протитанкову зброю

Велика Британія розпочала постачання Україні протитанкової зброї, щоб допомогти їй захиститися від потенційного вторгнення Росії, яка згрупувала війська біля кордону з Україною.

Про це заявив міністр оборони Бен Воллес, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

"Ми прийняли рішення постачати Україні легкі протитанкові системи оборонні системи озброєння", – сказав Воллес у парламенті.

За його словами, перші системи вже були доставлені в понеділок, і невелика кількість британських військовослужбовців проводитиме навчання протягом короткого періоду часу.

Він не уточнив кількість і тип озброєння, яке відправляється, але сказав: "Це не є стратегічною зброєю і не становить загрози для Росії. Їх потрібно використовувати для самооборони".

"Вони ближнього радіуса дії… але вони можуть змусити людей зупинитися і задуматися, що вони роблять, і якщо танки ввійдуть в Україну, вторгнуться в неї, то вони стануть частиною захисного механізму", - сказав міністр.

Британський журналіст Джордж Еллісон написав у Twitter, що британські транспортні літаки C-17 перевозять легке протитанкове озброєння в Україну.

🚨 BREAKING NEWS | British C-17 transport aircraft are currently ferrying anti-armour weaponry to Ukraine in the face of increasing Russian rhetoric. pic.twitter.com/ZsMyDQoZPw — George Allison (@geoallison) January 17, 2022

Судячи з обраного шляху, літаки прямували не найкоротшим маршрутом. Німеччина, ймовірно, відмовила у праві на проліт над своєю територією.

Видання The Guardian пише, що поставлене озброєння, швидше за все, буде ручною легкою протитанковою зброєю нового покоління з дальністю стрільби в кілька сотень метрів, призначеною для боротьби з важкими російськими танками.

Зброя має аналогічні можливості, але не настільки потужна як протитанкові ракети Javelin, що поставляються США в Україну з 2018 року.

The Times пише, що Британія надсилає Україні легку протитанкову зброю наступного покоління (NLAW), яка може знищити танк на відстані 800 метрів і пробити броню товщиною понад 500 мм.

Зброя вагою 12,5 кг, яка використовувалася проти талібів в Афганістані, стріляє з плеча і здатна знищити танк одним пострілом. Її можна розгорнути за п’ять секунд.

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