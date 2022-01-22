Меню
Укр Рус Eng
Укр / Рус

США передали Украине около 90 тонн оружия и боеприпасов

фото
Суббота, 22 января 2022, 09:54

Первая из нескольких партий пакета безопасности помощи Вооруженным силам Украины на сумму $200 миллионов утром 22 января прибыла в киевский аэропорт Борисполь.

Об этом "Европейской правде" сообщили в посольстве США в Украине.

Пакет помощи был одобрен президентом США Джо Байденом в декабре.

 

"Эта помощь, которая включает около 200 тысяч фунтов (90 тонн) летального оружия, в том числе боеприпасы для защитников Украины на линии фронта, демонстрирует жесткую приверженность Соединенных Штатов суверенному праву Украины на самооборону", - говорится в заявлении посольства.

В прошлом году Соединенные Штаты предоставили Украине безопасность на сумму свыше $650 миллионов, включая этот пакет помощи, и свыше $2,7 миллиарда в целом с 2014 года.

 

"Соединенные Штаты будут продолжать оказывать такую ​​помощь для поддержки Вооруженных сил Украины, поддерживая их в защите суверенитета и территориальной целостности Украины от российской агрессии. Как сообщил президент Байден президенту Путину, в случае дальнейшего вторжения России в Украину Соединенные Штаты предоставят Украине гораздо больше оборудования для обороны в дополнение к тому, что уже было предоставлено", - заявили в посольстве.

Напомним, в ответ на агрессивные действия России Латвия, Литва и Эстония решили предоставить Украине противовоздушные ракеты Stinger и противотанковые ракеты Javelin.

Кроме того, Чехия планирует предоставить Украине боеприпасы калибра 152 мм для тяжелой артиллерии.

Британия начала поставки Украине противотанкового оружия, чтобы помочь ей защититься от потенциального вторжения России.

В то же время Германия не раз отказывался поставлять Украине вооружение на фоне напряженных отношений Киева и Москвы. Позиция Берлина такова: летальное оружие не будет поставлено, заявил официальный представитель правительства Штеффен Гебештрайт.

Отказ Берлина относится также к оборонному вооружению, если его можно использовать как летальное.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Украина-НАТО США

Статьи

Украина в центре внимания мира. Как Запад останавливает Путина? Видеоитоги недели

Как меняется отношение Запада к поддержке Украины? И стал ли военный сценарий менее вероятным? Главное за неделю на "ЕвроПравде".
21 января 2022 — Европейская правда

Что делать, если вы потеряли паспорт за границей? Инструкция и лайфхаки

Как вернуться в Украину без паспорта? Этот текст нужно прочесть каждому, кто по крайней мере иногда ездит за границу.
21 января 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Первая годовщина Байдена: где выиграл, а где проиграл президент США

Что удалось Джо Байдену, а что нет? С какими результатами президент США подошел к своей первой годовщине в должности? (укр.)
20 января 2022 — Владимир Дубовик, для Европейской правды