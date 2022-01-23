Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Британія розкрила план РФ скинути владу в Україні, уряд мав очолити Мураєв: деталі

Неділя, 23 січня 2022, 07:23

Вночі 23 січня Міністерство закордонних справ Великої Британії оприлюднило офіційну заяву про розкритий спецслужбами план РФ зі зміни влади в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", заява Британії грунтується на зібраній розвідувальній інформації.

"Ми маємо в розпорядженні інформацію, яка свідчить, що РФ хоче встановити проросійського керівника у Києві, розглядаючи можливість вторгнення та окупації України", - йдеться у заяві.

Уряд Сполученого Королівства стверджує, що за планом РФ очільником уряду мав стати колишній народний депутат, власник пропагандистського телеканалу "НАШ" Євген Мураєв.

Контактними особами російських спецслужб на території РФ стали колишні українські посадовці, що втекли з України після Революції гідності, зокрема Сергій Арбузов, Андрій Клюєв, Володимир Сівкович та Микола Азаров, стверджує повідомлення британського уряду.  

"Частина з них також контактує з тими представниками російської розвідки, які нині долучені до планування нападу на Україну", - стверджується у повідомленні. Нагадаємо, днями США наклали санкції на 4 осіб "за дестабілізацію України", одним з них був Сівкович.

Британія наперед надала цю інформацію партнерам та, схоже, ще до оприлюднення її отримали кілька світових ЗМІ.

Про це свідчать дані New York Times, яка опублікувала розлогу наперед підготовлену публікацію з цього приводу відразу після оприлюднення британської заяви. Співрозмовники видання у Вашингтоні підтвердили, що ця інформація була зібрана британськими спецслужбами і що на думку американської влади вона є коректною. За розподілом функцій у неформальному альянсі західних спецслужб британці є відповідальними за перехоплення комунікацій РФ, що і стало джерелом цих даних,

Також інформація про намір РФ встановити керівником України Мураєва, що народився у Харківській області і значну частину політичної та бізнес-кар’єри побудував у цьому регіоні, була передана українській стороні. Як відомо, наприкінці тижня президент Зеленський неочікувано заявив про можливість окупації Харкова.

Британія наразі не оприлюднила жодних інших деталей що уточнюють їхню розвідувальну інформацію, у тому числі щодо реальності загрози військового сценарію.

Як повідомлялося, Британія цього тижня відправила в Україну 30 військових і 2000 одиниць протитанкової зброї для укріплення оборони України у разі можливого нападу РФ.

Між тим, Німеччина кількаразово відмовилася від постачання зброї. У неділю командувач ВМС Німеччини пішов у відставку через свою заяву про Путіна та Україну.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Статті

Путін, НАТО і Саакашвілі: що об'єднує Україну та Грузію в умовах агресії РФ

І окупована частина Грузії, і окупована частина України об'єднані РФ Південним військовим округом. А отже, одразу після атаки на Україну буде атака на Грузію.
22 січня 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

Що робити, якщо загубив паспорт за кордоном? Інструкція та лайфхаки

Як повернутися в Україну без паспорта? Цей текст варто прочитати кожному, хто принаймні іноді подорожує за кордон...
21 січня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Перша річниця Байдена: де виграв, а де програв президент США

Що вдалося, а що ні президенту Джо Байдену? З якими результатами президент США підійшов до своєї першої річниці на посаді?
20 січня 2022 — Володимир Дубовик, для Європейської правди