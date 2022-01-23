Британія розкрила план РФ скинути владу в Україні, уряд мав очолити Мураєв: деталі

Вночі 23 січня Міністерство закордонних справ Великої Британії оприлюднило офіційну заяву про розкритий спецслужбами план РФ зі зміни влади в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", заява Британії грунтується на зібраній розвідувальній інформації.

"Ми маємо в розпорядженні інформацію, яка свідчить, що РФ хоче встановити проросійського керівника у Києві, розглядаючи можливість вторгнення та окупації України", - йдеться у заяві.

Уряд Сполученого Королівства стверджує, що за планом РФ очільником уряду мав стати колишній народний депутат, власник пропагандистського телеканалу "НАШ" Євген Мураєв.

Контактними особами російських спецслужб на території РФ стали колишні українські посадовці, що втекли з України після Революції гідності, зокрема Сергій Арбузов, Андрій Клюєв, Володимир Сівкович та Микола Азаров, стверджує повідомлення британського уряду.

"Частина з них також контактує з тими представниками російської розвідки, які нині долучені до планування нападу на Україну", - стверджується у повідомленні. Нагадаємо, днями США наклали санкції на 4 осіб "за дестабілізацію України", одним з них був Сівкович.

Британія наперед надала цю інформацію партнерам та, схоже, ще до оприлюднення її отримали кілька світових ЗМІ.

Про це свідчать дані New York Times, яка опублікувала розлогу наперед підготовлену публікацію з цього приводу відразу після оприлюднення британської заяви. Співрозмовники видання у Вашингтоні підтвердили, що ця інформація була зібрана британськими спецслужбами і що на думку американської влади вона є коректною. За розподілом функцій у неформальному альянсі західних спецслужб британці є відповідальними за перехоплення комунікацій РФ, що і стало джерелом цих даних,

Також інформація про намір РФ встановити керівником України Мураєва, що народився у Харківській області і значну частину політичної та бізнес-кар’єри побудував у цьому регіоні, була передана українській стороні. Як відомо, наприкінці тижня президент Зеленський неочікувано заявив про можливість окупації Харкова.

Британія наразі не оприлюднила жодних інших деталей що уточнюють їхню розвідувальну інформацію, у тому числі щодо реальності загрози військового сценарію.

Як повідомлялося, Британія цього тижня відправила в Україну 30 військових і 2000 одиниць протитанкової зброї для укріплення оборони України у разі можливого нападу РФ.

Між тим, Німеччина кількаразово відмовилася від постачання зброї. У неділю командувач ВМС Німеччини пішов у відставку через свою заяву про Путіна та Україну.