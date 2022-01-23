Британия раскрыла план РФ переворта в Украине, власть должен был получить Мураев. Подробности

Ночью 23 января Министерство иностранных дел Великобритании обнародовало официальное заявление о раскрытом спецслужбами плане РФ по смене власти в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Британии основывается на собранной разведывательной информации.

"Мы располагаем информацией, которая свидетельствует, что РФ хочет установить пророссийского руководителя в Киеве, рассматривая возможность вторжения и оккупации Украины", - говорится в заявлении.

Правительство Соединенного Королевства утверждает, что по плану РФ главой правительства должен стать бывший народный депутат, владелец пропагандистского телеканала НАШ Евгений Мураев.

Контактными лицами российских спецслужб на территории РФ стали бывшие украинские чиновники, сбежавших из Украины после Революции достоинства, в частности, Сергей Арбузов, Андрей Клюев, Владимир Сивкович и Николай Азаров, утверждает сообщение британского правительства. "Часть из них также контактируют с теми представителями российской разведки, которые в настоящее время вовлечены в планирование нападения на Украину", - утверждается в сообщении. Напомним, на днях США наложили санкции на 4 украинцев "за дестабилизацию Украины", одним из них был Сивкович.

Британия заранее предоставила эту информацию партнерам и, похоже, еще до обнародования ее получили несколько мировых СМИ.

Об этом свидетельствуют данные New York Times, опубликовавшей детальную заранее подготовленную статью по этому поводу сразу после обнародования британского заявления. Собеседники издания в Вашингтоне подтвердили, что эта информация была собрана британскими спецслужбами и что по мнению американских властей она корректна. По распределению функций в неформальном альянсе западных спецслужб британцы ответственны за перехват коммуникаций РФ, что и стало источником этих данных,

Также информацию о намерении РФ установить руководителем Украины Мураева, который родился в Харьковской области и значительную часть политической и бизнес-карьеры построил именно в этом регионе, передали украинской стороне. Как известно, в конце недели президент Зеленский неожиданно заявил о возможности оккупации Харькова.

Британия пока не обнародовала никаких других деталей, уточняющих их разведывательную информацию, в том числе по поводу реальности угрозы военного сценария.

Как сообщалось, Британия на этой неделе отправила в Украину 30 военных и 2000 единиц противотанкового оружия для укрепления обороны Украины в случае возможного нападения РФ.

Между тем, Германия несколько раз отказалась от поставки оружия. В воскресенье командующий ВМС Германии ушел в отставку из-за своего заявления о Путине и Украине.