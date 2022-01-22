Командувач ВМС Німеччини йде у відставку через свою заяву про Путіна та Україну

Командувач ВМС Німеччини Кай-Ахім Шьонбах був змушений подати у відставку та йде на пенсію на фоні скандалу, який спричинили його публічні заяви.

Найближчим часом очікується офіційне повідомлення Міноборони Німеччини з цього приводу.

Наразі про ухвалене рішення щодо його відставки повідомляють з посиланням на джерела німецькі видання, зокрема Bild та FAZ

За даними журналістів, 56-річний віцеадмірал йде з військової служби, офіційно – за власним бажанням. В суботу він подав заяву про відставку на ім’я міністерки оборони Кристін Ламбрехт і та цю заяву задовільнила.

Раніше німецькі ЗМІ оприлюднювали заклик покарати військового за неприйнятні заяви.

Нагадаємо, напередодні командувач ВМС Німеччини віцеадмірал Кай-Ахім Шьонбах зробив низку скандальних заяв, зокрема, про те, що Україна ніколи не поверне окупований Росією Крим і її разом з Грузією не можна приймати в НАТО. Повне відео виступу віцеадмірала дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди".

Зауважимо, Берлін наразі виключає постачання зброї Україні на тлі можливого вторгнення Росії.

Німеччина також не надала дозвіл Естонії передати Україні зброю німецького виробництва для захисту від потенційного російського вторгнення.

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