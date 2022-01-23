Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Блінкен відкинув ідею введення санкцій проти Росії зараз, бо це підірве стримування

Неділя, 23 січня 2022, 17:59

Держсекретар США Ентоні Блінкен у неділю відкинув ідею введення економічних санкцій проти Росії зараз, заявивши, що це підірве здатність Заходу стримувати потенційну російську агресію проти України.

Про це Блінкен заявив телеканалу CNN, повідомляє "Європейська правда".

"Коли справа стосується санкцій, мета цих санкцій - стримувати російську агресію. І тому, якщо вони спрацьовують зараз, ви втрачаєте ефект стримування", - сказав Блінкен.

Зеленський закликав Захід до санкцій проти РФ, не чекаючи вторгнення

Він зазначив, що США разом зі своїми європейськими союзниками зосередили увагу на нарощуванні загрози масових наслідків для Росії, аби відмовити президента Путіна від введення військ в Україну та залишити двері відчиненими для дипломатії.

Блінкен наголосив, що в минулому році США надали Україні рекордні за всі попередні роки обсяги військової допомоги.

Блінкен відреагував на заклик президента Володимира Зеленського до Заходу про те, що слід вдатися до превентивних санкцій проти Росії ще до, а не після можливого вторгнення в Україну.

Раніше Блінкен заявив, що перетин українського кордону хоч одним російським військовим означатиме напад на Україну.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
США Росія санкції

Статті

Німеччина штовхає до війни та руйнує своє майбутнє в Україні. Це має зупинитися

Німеччина дедалі більше стає пособником агресора у сприйнятті українців. Йдеться про наслідки, що збережуться на десятиріччя.
24 січня 2022 — Від редакції

Путін, НАТО і Саакашвілі: що об'єднує Україну та Грузію в умовах агресії РФ

І окупована частина Грузії, і окупована частина України об'єднані РФ Південним військовим округом. А отже, одразу після атаки на Україну буде атака на Грузію.
22 січня 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

Що робити, якщо загубив паспорт за кордоном? Інструкція та лайфхаки

Як повернутися в Україну без паспорта? Цей текст варто прочитати кожному, хто принаймні іноді подорожує за кордон...
21 січня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда