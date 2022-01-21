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Укр / Рус

Зеленський закликав Захід до санкцій проти РФ, не чекаючи вторгнення

П'ятниця, 21 січня 2022, 11:16

Президент Володимир Зеленський вважає, що Захід має вдатися до превентивних санкцій проти Росії, а не після можливого вторгнення в Україну.

Про це він заявив в інтерв'ю The Washington Post, пише "Європейська правда".

"Сьогодні наші партнери кажуть, що завтра може початися війна, якщо з російської сторони буде потужна ескалація, а потім будуть застосовані потужні санкції. Але якщо ми говоримо про політику санкцій і ймовірність ескалації, то виникає питання, чому ви не вводите санкції зараз, а чекаєте на ескалацію?", - сказав Зеленський.

За його словами, навіть якщо запровадити потужні санкції, Росія може подивитися та вирішити, що впорається з ними, оскільки має фінансові резерви. Тому важливо прямо зараз "перевірити" режим президента РФ, вважає Зеленський.

Президент наголосив, що для всього світу буде помилкою залишити Україну на самоті з російською агресією. "Світ не буде колишнім, якщо станеться війна, і Європа точно не буде колишньою", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що перетин українського кордону хоч одним російським військовим означатиме напад на Україну.

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Зеленський Росія санкції

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