Прем’єр Польщі розчарований реакцією Німеччини на загрозу Росії для України 

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький висловив розчарування через позицію Німеччини у зв’язку з її політикою блокування поставок зброї Україні на тлі нарощування військ Росії.

Моравецький написав про це на своїй Facebook-сторінці, повідомляє "Європейська правда".

"З тривогою спостерігаю за ситуацією в Україні та за реакцією наших сусідів з Німеччини перед загрозою з боку Росії. Великим розчаруванням, серед іншого, є відмова Німеччини у згоді на постачання зброї з Естонії державі, яка готується захищатися від агресора", - заявив Моравецький.

"На жаль, чорний сценарій, про який ми давно попереджали, має місце - будівництво "Північного потоку-2", газовий шантаж Росії, мільярди, вкладені Путіним в Європі, а також гроші, "вкладені" у колишніх політиків та лобістів, дають йому інструменти тероризувати інші європейські країни", - додав польський прем’єр-міністр.

Він підкреслив, що голос Польщі сьогодні на боці київських сусідів.

"Ми стоїмо на боці української свободи, демократії, безпеки та права українців суверенно вирішувати долю свого народу. Ми також на боці миру. Економічні та енергетичні інтереси якоїсь європейської країни не можуть розглядатися як привід для агресії проти нашого сусіда", - заявив Матеуш Моравецький.

Як відомо, Німеччина відмовилася від постачання зброї Україні та блокує поставку озброєнь від інших країн. А в неділю командувач ВМС Німеччини пішов у відставку через свою заяву про Путіна та Україну.

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