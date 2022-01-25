Премьер Польши разочарован реакцией Германии на угрозу России для Украины

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил разочарование из-за позиции Германии в связи с ее политикой блокирования поставок оружия Украине на фоне наращивания войск России.

Моравецкий написал об этом на своей Facebook-странице, сообщает "Европейская правда".

"С тревогой наблюдаю за ситуацией в Украине и за реакцией наших соседей из Германии перед угрозой со стороны России. Большим разочарованием, среди прочего, является отказ Германии в согласии на поставку оружия из Эстонии государству, которое готовится защищаться от агрессора", - заявил Моравецкий.

"К сожалению, черный сценарий, о котором мы давно предупреждали, имеет место – строительство "Северного потока-2", газовый шантаж России, миллиарды, вложенные Путиным в Европе, а также деньги, "вложенные" у бывших политиков и лоббистов, дают ему инструменты терроризировать другие европейские страны", - добавил польский премьер-министр.

Он подчеркнул, что голос Польши сегодня на стороне киевских соседей.

"Мы стоим на стороне украинской свободы, демократии, безопасности и права украинцев суверенно решать судьбу своего народа. Мы также на стороне мира. Экономические и энергетические интересы какой-либо европейской страны не могут рассматриваться как повод для агрессии против нашего соседа", - заявил Матеуш Моравецкий.

Как известно, Германия отказалась от поставок оружия Украине и блокирует поставку вооружений от других стран. А в воскресенье командующий ВМС Германии ушел в отставку из-за своего заявления о Путине и Украине.

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