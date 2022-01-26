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Канцлер Німеччини: від Росії очікуються чіткі кроки щодо деескалації

Середа, 26 січня 2022, 09:38

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що очікує від Росії конкретних кроків щодо деескалації ситуації на кордоні з Україною.

Про це він сказав на пресконференції із президентом Франції Еммануелем Макроном у Берліні, пише "Європейська правда".

"Спільні дії необхідні у зв'язку із нинішньою дуже складною ситуацією на українсько-російському кордоні, де дислоковано велику кількість російських військ, що робить необхідним зробити все можливе для деескалації ситуації. Тому від Росії також очікуються чіткі кроки у цьому напрямі", – сказав Шольц.

Він додав, що існує єдина позиція європейських країн у тому, що військова агресія матиме серйозні наслідки для Росії.

Шольц також зазначив, що співробітництво у різних форматах, наприклад, у рамках ЄС, НАТО та ОБСЄ, а також у нормандському форматі, необхідно продовжувати для врегулювання ситуації.

Макрон після зустрічі заявив, що попросить роз'яснень у президента РФ Владіміра Путіна щодо намірів Росії щодо України під час телефонної розмови у п'ятницю.

Два лідери виступили із заявами перед поновленням переговорів у Нормандському форматі на рівні радників, які повинні зустрітися в Парижі у середу.

Росія заперечує свої плани вторгнення в Україну, але вимагає від США та НАТО юридичних гарантій безпеки. 

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Німеччина Росія

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