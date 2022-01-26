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Канцлер Германии: от России ожидают четких шагов по деэскалации

Среда, 26 января 2022, 09:38

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ожидает от России конкретных шагов по деэскалации ситуации на границе с Украиной.

Об этом он сказал на пресс-конференции с президентом Франции Эммануелем Макроном в Берлине, пишет "Европейская правда".

"Совместные действия необходимы в связи с нынешней очень сложной ситуацией на украинско-российской границе, где дислоцировано большое количество российских войск, что делает необходимым сделать все возможное для деэскалации ситуации. Поэтому от России также ожидаются четкие шаги в этом направлении", - сказал Шольц.

Он добавил, что существует единая позиция европейских стран в том, что военная агрессия будет иметь серьезные последствия для России.

Шольц также отметил, что сотрудничество в различных форматах, например, в рамках ЕС, НАТО и ОБСЕ, а также в Нормандском формате, необходимо продолжать для урегулирования ситуации.

Макрон после встречи заявил, что попросит разъяснений у президента РФ Владимира Путина относительно намерений России по Украине во время телефонного разговора в пятницу.

Два лидера выступили с заявлениями перед возобновлением переговоров в Нормандском формате на уровне советников, которые должны встретиться в Париже в среду.

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