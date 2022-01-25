Макрон зідзвониться з Путіним, щоб почути роз’яснення намірів щодо України
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що попросить роз'яснень у президента РФ Владіміра Путіна щодо намірів Росії щодо України під час телефонної розмови у п'ятницю.
Про це Макрон сказав на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Берліні в вівторок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.
Макрон сказав, що сподівається, що його телефонна розмова з Путіним у п'ятницю призведе до "вимогливого діалогу та отримання роз'яснень".
Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц підкреслили свою підтримку України під час спілкування з пресою та підтвердили свою позицію, що Росія заплатить високу ціну, якщо нападе на Україну.
Два лідери виступили із заявами перед поновленням переговорів Нормандському форматі на рівні радників, які повинні зустрітися в Парижі у середу.
Тим часом НАТО оголосив у понеділок, що переводить свої сили у стан готовності та посилює свій східний флаг додатковими кораблями та винищувачами.
Росія заперечує свої плани вторгнення в Україну, але вимагає від США та НАТО юридичних гарантій безпеки.
У вівторок Кремль заявив, що з великою тривогою спостерігає за тим, як Сполучені Штати привели до бойової готовності 8500 військовослужбовців, аби бути готовими до розгортання в Європі у разі ескалації довкола України.
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