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Макрон зідзвониться з Путіним, щоб почути роз’яснення намірів щодо України

Вівторок, 25 січня 2022, 20:53

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що попросить роз'яснень у президента РФ Владіміра Путіна щодо намірів Росії щодо України під час телефонної розмови у п'ятницю.

Про це Макрон сказав на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Берліні в вівторок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Макрон сказав, що сподівається, що його телефонна розмова з Путіним у п'ятницю призведе до "вимогливого діалогу та отримання роз'яснень".

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Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц підкреслили свою підтримку України під час спілкування з пресою та підтвердили свою позицію, що Росія заплатить високу ціну, якщо нападе на Україну.

Два лідери виступили із заявами перед поновленням переговорів Нормандському форматі на рівні радників, які повинні зустрітися в Парижі у середу.

Тим часом НАТО оголосив у понеділок, що переводить свої сили у стан готовності та посилює свій східний флаг додатковими кораблями та винищувачами. 

Росія заперечує свої плани вторгнення в Україну, але вимагає від США та НАТО юридичних гарантій безпеки. 

У вівторок Кремль заявив, що з великою тривогою спостерігає за тим, як Сполучені Штати привели до бойової готовності 8500 військовослужбовців, аби бути готовими до розгортання в Європі у разі ескалації довкола України.

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Макрон Франція

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