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Столтенберг розповів, що НАТО відповів на безпекові вимоги Кремля

Середа, 26 січня 2022, 20:51

НАТО в середу паралельно зі США передав російській стороні свої письмові пропозиції щодо безпеки у відповідь на вимогу Кремля.

Про це заявив  генсек альянсу Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

За його словами, у документі викладені три сфери, де НАТО бачить простір для прогресу у відносинах з РФ.

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Перше сфера стосується відносин НАТО-Росія. 

"Росія розірвала дипломатичні відносини з НАТО, що ускладнило наш діалог. Тож ми повинні відновити наші відповідні офіси у Москві та Стокгольмі. Ми також повинні використовувати наші існуючі військові канали зв’язку, щоб просувати прозорість та зменшувати ризики", - заявив Столтенберг.

Друга сфера стосується європейської безпеки, яка включає і ситуацію довкола та в Україні. 

"Ми готові вислухати занепокоєння Росії, готові до реального спілкування щодо того, як зміцнити фундаментальні принципи європейської безпеки, дотримуватись яких ми зобов’язалися, починаючи з Гельсінських угод. Це включає право кожної країни обирати свої безпекові домовленості", - сказав Столенберг.

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Він наголосив, що Росія повинна утриматися від агресивної риторики та зловмисних дій, а також повинна вивести війська з України, Грузії і Молдови, де вони розміщені без згоди цих країн.

Третя сфера стосується зменшення ризиків, прозорості та контролю за озброєнням. НАТО пропонує РФ проводити спільні брифінги щодо навчань і ядерної політики в межах Ради Росія-НАТО. 

Крім того,  НАТО пропонує модернізувати віденський документ щодо військової прозорості і працювати для зменшення космічних та кібернетичних загроз, а також проводити консультації задля зменшення інцидентів у повітрі та на морі.

Держсекретар США Ентоні Блінкен у середу також розкрив деталі відповіді Вашингтона на безпекові вимоги Москви.

У середу ввечері Москва підтвердила, що отримала відповідь США на свій безпековий ультиматум.

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Альянс Столтенберг

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