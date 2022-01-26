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Румунія готова прийняти у себе більше військових НАТО через російську загрозу

Середа, 26 січня 2022, 19:50

Румунія веде переговори зі Сполученими Штатами та Францією щодо способів збільшення чисельності їхніх військ у країні і готова прийняти у себе більшу військову присутність НАТО.

Про це заявив у середу президент Румунії Клаус Йоганніс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство  Reuters.

Міністерство оборони США заявило у понеділок, що воно привело близько 8500 американських військовослужбовців у стан підвищеної бойової готовності на тлі можливого нового нападу Росії на Україну. Франція також запропонувала направити додаткові війська у разі потреби.

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"Я постійно говорив, що ми готові прийняти більшу присутність союзників на нашій території", - сказав Йоганніс.

"Після заяв, зроблених Сполученими Штатами та Францією, ми перебуваємо в контакті з двома союзниками, щоб визначити конкретні способи реалізації їхньої військової присутності", - додав він.

Йоганніс виступив після засідання Вищої ради оборони Румунії, присвяченого проблемам безпеки після того, як Росія зосередила десятки тисяч військовослужбовців біля кордонів України. Він сказав, що дипломатичні переговори є ключем до деескалації напруги.

За словами Йоганніса, у середу рада оборони оцінила потенційний вплив конфлікту на бізнес, енергетичний та банківський сектори. Держава-член ЄС Румунія також готувалася до потенційного припливу біженців з України, з якою має загальний кордон довжиною 600 км.

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НАТО має багатонаціональні сухопутні сили чисельністю до 4000 військовослужбовців у Румунії, яка є членом Альянсу з 2004 року. Сполучені Штати також мають військових, розміщених на окремих базах у Румунії та Болгарії.

"Цьогорічна криза вкотре доводить, що... зміцнення союзницької присутності на східному фланзі, зокрема в нашій країні, дуже важлива", - сказав Йоганніс.

За даними ЗМІ, США і низка їх союзників ведуть переговори про розміщення додаткових кількох тисяч військовослужбовців у східноєвропейських країнах НАТО ще до потенційного російського вторгнення в Україну як демонстрацію підтримки перед обличчям агресії Москви.

Серед країн, які розглядають можливість схвалення розгортання, - Румунія, Болгарія та Угорщина.

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Румунія Альянс США

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