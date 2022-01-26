Лавров заявив, що генсек НАТО втратив зв'язок з реальністю

Глава МЗС Росії Сергєй Лавров заявив, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг "давно втратив зв'язок із реальністю".

Слова Лаврова цитує російське державне агентство ТАСС, повідомляє "Європейська правда".

Лавров коментував слова Столтенберга про можливе нарощування військової присутності на східному фланзі НАТО.

"Знаєте, я вже давно ніяк не розглядаю його заяви. На мою думку, він уже втратив зв'язок з реальністю", - сказав Лавров.

У понеділок НАТО повідомив, що країни Альянсу приводять сили в готовність і направляють додаткові кораблі та винищувачі для розгортання у Східній Європі на тлі нарощування російських військ біля українських кордонів.

У вівторок Столтенберг заявив, що блок не розміщуватиме бойових підрозділів своїх військ в Україні, але не має виникати непорозуміння щодо готовності НАТО захищати своїх східних союзників.

Столтенберг також розповів загальні деталі письмової відповіді Альянсу на так звані "безпекові вимоги" Кремля, яку буде відправлено цього тижня.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди