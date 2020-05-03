Посол України в Німеччині запропонував парі ексканцлеру Шредеру щодо повернення Криму

Посол України в Німеччині Андрій Мельник запропонував парі лобісту Кремля, ексканцлеру ФРН Герхарду Шредеру щодо того, що окупований Крим повернеться до складу України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Мельник сказав в коментарі Укрінформу.

"Що стосується безсоромної тези пана Шредера про те, що "жоден російський президент ніколи не віддасть Україні Крим", то хотілося б оголосити цьому 76-річному експолітику та топлобісту Кремля своєрідне парі: ще за його життя Крим неодмінно повернеться у лоно матері-України. Це так само очевидно, як і те, що сонце встає на Сході і сідає на Заході", - сказав посол.

В інтерв’ю Tagesspiegel Шредер запропонував зняти санкції з Росії, запроваджені у відповідь на незаконну анексію нею Криму та збройну агресію на сході України, через їх, нібито, неефективність.

Мельник зазначив, що такі заклики є кращим доказом того, що санкції насправді працюють.

"Чим голосніше пан Шредер та інші лобісти мілітаристської Москви на кожному розі волають про те, що запроваджені проти Росії санкції є нібито "безглуздими", тим більш очевидним стає для німецької громадськості той незаперечний факт, що санкції ЄС та США чудово діють та надзвичайно боляче б‘ють у саме серце і без того кволої російської економіки, а відтак і політичного керівництва", - заявив Мельник.

Він додав, що Шредеру не вдалося пробити стіну потужної солідарності уряду Німеччини та всього німецького суспільства щодо незламної підтримки України.

Коментар посла також буде опублікований у вівторок у виданні Tagesspiegel.

Як відомо, Шредер є керівником ради директорів державної російської компанії "Роснєфть" та головою ради акціонерів "Nord Stream AG", яка керує будівництвом газопроводу "Північний потік-2".

Раніше повідомлялося, що Мельник відмовився від запрошення бургомістра Берліна відзначити завершення Другої світової війни у Європі в компанії послів РФ і Білорусі.