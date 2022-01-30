"Сховатись не вийде": глава МЗС Британії про масштаб потенційних санкцій проти оточення Путіна 

Глава МЗС Британії Ліз Трасс заявила, що олігархам з близького оточення президента РФ Владіміра Путіна "не буде куди ховатися" від жорстких санкцій, які готують на випадок вторгнення Росії в Україну.

Як пише "Європейська правда", про це вона сказала в інтерв’ю Sky News.

"Нам критично важливо запобігти цьому (новій агресії проти України), це пріоритет номер один", - наголосила міністерка закордонних справ.

Ліз Трасс розповіла, що на наступному тижні оголосять вдосконалене законодавство щодо санкцій, яке дозволить зачепити більше інтересів суб’єктів із РФ, які мають безпосереднє відношення до Кремля.

"Під санкції зможе потрапити будь-яка компанія, що має значення для Кремля і російського режиму. Олігархам Путіна чи російським компаніям, які долучені до підтримання російської влади, не буде де ховатися", - заявила глава МЗС Британії.

Ліз Трасс не стала виключати, що може йтися у тому числі про конфіскацію власності російських олігархів у Британії.

"Жоден з варіантів не знятий з обговорення. Ми не збираємося вдаватися у деталі, проти кого саме і як ми можемо застосувати санкції", - зазначила вона.

Коли її запитали про потенційний вплив таких санкцій на іноземні інвестиції у Британії, Ліз Трасс відповіла, що "найважливіше - захистити свободу і демократію, і це більш важливо, ніж фінансові питання".

Ліз Трасс сказала що "нічого не виключає" у питанні подальшої підтримки для України, коштами чи зброєю, у разі російського вторгнення. У той же час, за її словами, дуже малоймовірно, що Британія відправить своїх військових на підмогу українським.

Глава МЗС висловила думку, що нова військова агресія РФ проти України може стати для Кремля великою проблемою, як раніше війни в Афганістані і Чечні. "Українці будуть рішуче чинити опір, вони не збираються легко здаватися", - наголосила вона, зазначивши, що Британія зараз намагається сприяти тому, щоб потенційне вторгнення Росії до України не було для Путіна легкою справою.

Раніше міністерка заявила, що не виключаються і персональні санкції проти Владіміра Путіна.

Нагадаємо, наступного тижня очікується візит Ліз Трасс до України, після чого вона вирушить до Москви.