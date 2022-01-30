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"Спрятаться не получится": глава МИД Британии о потенциальных санкциях против окружения Путина

Воскресенье, 30 января 2022, 13:01

Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что олигархам из близкого окружения президента РФ Владимира Путина "некуда будет прятаться" от жестких санкций, которые готовят на случай вторжения России в Украину.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сказала в интервью Sky News.

"Нам критически важно предотвратить это (новую агрессию против Украины), это приоритет номер один", - подчеркнула министр иностранных дел.

Лиз Трасс рассказала, что на следующей неделе в Британии объявят усовершенствованное законодательство по санкциям, которое позволит затронуть больше интересов субъектов из РФ, имеющих непосредственное отношение к Кремлю.

"Под санкции сможет попасть любая компания, имеющая значение для Кремля и российского режима. Олигархам Путина или российским компаниям, которые вовлечены в поддержку российских властей, негде будет скрываться", - заявила глава МИД Британии.

Лиз Трасс не стала исключать, что речь может идти в том числе о конфискации собственности российских олигархов в Британии.

"Ни один из вариантов не снят с обсуждения. Мы не собираемся вдаваться в детали, против кого именно и как мы можем применить санкции", - отметила она.

Когда её спросили о потенциальном влиянии таких санкций на иностранные инвестиции в Британии, Лиз Трасс ответила, что "самое важное – защитить свободу и демократию, и это более важно, чем финансовые вопросы".

Лиз Трасс сказала, что "ничего не исключает" в вопросе дальнейшей поддержки для Украины, финансами или оружием, в случае российского вторжения. В то же время, по её словам, очень маловероятно, что Британия отправит своих военных на подмогу украинским.

Глава МИД выразила мнение, что новая военная агрессия РФ против Украины может стать для Кремля большой проблемой, как раньше войны в Афганистане и Чечне. "Украинцы будут решительно сопротивляться, они не собираются легко сдаваться", - подчеркнула она, отметив, что Британия сейчас пытается способствовать тому, чтобы потенциальное вторжение России в Украину не было для Путина легким.

Ранее министр заявила, что не исключаются и персональные санкции против Владимира Путина.

Напомним, на следующей неделе ожидается визит Лиз Трасс в Украину, после чего она отправится в Москву.

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Великобритания Россия Украина-НАТО

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