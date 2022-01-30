"Спрятаться не получится": глава МИД Британии о потенциальных санкциях против окружения Путина
Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что олигархам из близкого окружения президента РФ Владимира Путина "некуда будет прятаться" от жестких санкций, которые готовят на случай вторжения России в Украину.
Как пишет "Европейская правда", об этом она сказала в интервью Sky News.
"Нам критически важно предотвратить это (новую агрессию против Украины), это приоритет номер один", - подчеркнула министр иностранных дел.
Лиз Трасс рассказала, что на следующей неделе в Британии объявят усовершенствованное законодательство по санкциям, которое позволит затронуть больше интересов субъектов из РФ, имеющих непосредственное отношение к Кремлю.
"Под санкции сможет попасть любая компания, имеющая значение для Кремля и российского режима. Олигархам Путина или российским компаниям, которые вовлечены в поддержку российских властей, негде будет скрываться", - заявила глава МИД Британии.
Лиз Трасс не стала исключать, что речь может идти в том числе о конфискации собственности российских олигархов в Британии.
"Ни один из вариантов не снят с обсуждения. Мы не собираемся вдаваться в детали, против кого именно и как мы можем применить санкции", - отметила она.
Когда её спросили о потенциальном влиянии таких санкций на иностранные инвестиции в Британии, Лиз Трасс ответила, что "самое важное – защитить свободу и демократию, и это более важно, чем финансовые вопросы".
Лиз Трасс сказала, что "ничего не исключает" в вопросе дальнейшей поддержки для Украины, финансами или оружием, в случае российского вторжения. В то же время, по её словам, очень маловероятно, что Британия отправит своих военных на подмогу украинским.
Глава МИД выразила мнение, что новая военная агрессия РФ против Украины может стать для Кремля большой проблемой, как раньше войны в Афганистане и Чечне. "Украинцы будут решительно сопротивляться, они не собираются легко сдаваться", - подчеркнула она, отметив, что Британия сейчас пытается способствовать тому, чтобы потенциальное вторжение России в Украину не было для Путина легким.
Ранее министр заявила, что не исключаются и персональные санкции против Владимира Путина.
Напомним, на следующей неделе ожидается визит Лиз Трасс в Украину, после чего она отправится в Москву.