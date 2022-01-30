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Британія готова спрямувати більше своїх військових у Східну Європу 

Неділя, 30 січня 2022, 12:18

У Британії розглядають варіант подвоїти свій контингент у країнах Східної Європи для противаги РФ у зв’язку з триваючою напругою довкола України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BBC.

Прем’єр-міністр Борис Джонсон зазначив, що таке посилення контингенту стало би "чітким сигналом" для Кремля.

Байден заявив про плани перекидання військ у Східну Європу вже найближчим часом

Найближчим часом планується зустріч міністрів закордонних справ та оборони Британії із російськими колегами у спробі знизити рівень напруги.

Також днями очікується розмова Джонсона з президентом РФ Владіміром Путіним. Крім того, як повідомлялося, Джонсон на наступному тижні здійснить візит до країн Східної Європи "у спробі уникнути кровопролиття". 

Борис Джонсон наголосив, що Британія не толеруватиме дестабілізаційної діяльності Росії і буде підтримувати своїх союзників у НАТО. 

"Якщо президент Путін обере шлях кровопролиття і руйнування, це стане трагедією для Європи. Україна повинна мати можливість вільно визначати своє майбутнє", - заявив прем’єр.

Як доповнює The Guardian, йдеться про перекидання наземних, морських і повітряних сил для посилення британського контингенту на північних і східних флангах НАТО. 

Британські посадовці цього тижня вирушать до Брюсселя, щоб фіналізувати деталі. 

Нагадаємо, минулого тижня Британія передала Україні 2000 одиниць легкої протитанкової зброї та інструкторів, які навчатимуть українських військових.

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