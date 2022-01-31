Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Сенат США може досягти угоди щодо нових санкцій проти РФ цього тижня

Понеділок, 31 січня 2022, 09:21

У Сенаті США близькі до укладання угоди щодо проєкту закону про санкції проти Росії за її дії в Україні.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на двох провідних сенаторів США, пише "Європейська правда".

Проєкт закону включає також деякі заходи, які можуть набути чинності ще до нового нападу Росії на Україну. 

США готові запровадити проти РФ фінансові та "технологічні" санкції

Сенатори Боб Менендес, голова сенатського комітету з міжнародних відносин від Демократичної партії, і Джеймс Ріш, головний республіканець, сподіваються досягнути прогресу із законопроєктом цього тижня.

За словами Менендеса, обидві партії сповнені рішучості підтримати Україну та покарати Росію, якщо вона вторгнеться в Україну. На запитання, чи буде досягнуто згоди щодо проєкту документа цього тижня, він сказав: "Я вірю, що ми до цього прийдемо".

Законопроєкт Сенату буде націлений на найбільші російські банки та суверенний борг Росії, а також на надання більшої військової допомоги США Україні.

Менендес сказав, що деякі санкції в законопроєкті можуть набути чинності ще до будь-якого нового нападу РФ. Вони будуть введені за те, що Росія вже зробила, включаючи кібератаки на Україну та спроби підірвати український уряд усередині країни.

Санкційний план Байдена проти РФ спрямований на банки і імпорт, але не включає SWIFT – ЗМІ

За його словами, у разі вторгнення Росії будуть жорсткіші санкції, "але летальна допомога буде доставлена, незважаючи ні на що".

Між сенаторами від двох партій все ще є сфери розбіжностей, особливо щодо того, чи слід вводити санкції щодо газопроводу "Північний потік-2".

Очікується, що у четвер високопосадовці адміністрації Байдена проведуть секретний брифінг для всіх сенаторів США. Лідери Конгресу попросили провести брифінг щодо ситуації довкола російської загрози Україні.

За даними ЗМІ, Білий дім планує ввести санкції проти російських банків, державних компаній та імпортного сектора країни, якщо РФ вирішить знову вторгнутися в Україну.

Нагадаємо, заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд запевнила, що газопровід "Північний потік-2" не почне працювати у випадку вторгнення Росії в Україну.

Детальніше про можливості зупинки газопроводу дивіться у відеоблозі "Як зупинити Nord Stream-2? Коли подешевшає газ? Інсайди з Вашингтона та Берліна не лише про санкції"

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
США санкції Росія

Статті

Пропозиція від Ердогана: чого чекати Україні у відносинах із Туреччиною

Чи варто Києву приймати пропозицію Туреччини замінити Мінськ у діалозі з Кремлем? І чи не має там підводних каменів?
31 січня 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

"Самостріл" у Страсбурзі: як Росія зашкодила собі в Суді у справі щодо Донбасу

"Це брехня. Це не помилка, а саме брехня. І російський уряд знає, що бреше, бо він надсилав цю ракету", - звернувся до суддів Бен Еммерсон.
29 січня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Кінець проросійського реваншу: як Чорногорія повертається на проєвропейський шлях

Найближчими днями просербський та проросійський уряд Чорногорії має піти у відставку. Та чи стане легкою перемога над "друзями Путіна"?
28 січня 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда