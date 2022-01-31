Сенат США може досягти угоди щодо нових санкцій проти РФ цього тижня

У Сенаті США близькі до укладання угоди щодо проєкту закону про санкції проти Росії за її дії в Україні.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на двох провідних сенаторів США, пише "Європейська правда".

Проєкт закону включає також деякі заходи, які можуть набути чинності ще до нового нападу Росії на Україну.

Сенатори Боб Менендес, голова сенатського комітету з міжнародних відносин від Демократичної партії, і Джеймс Ріш, головний республіканець, сподіваються досягнути прогресу із законопроєктом цього тижня.

За словами Менендеса, обидві партії сповнені рішучості підтримати Україну та покарати Росію, якщо вона вторгнеться в Україну. На запитання, чи буде досягнуто згоди щодо проєкту документа цього тижня, він сказав: "Я вірю, що ми до цього прийдемо".

Законопроєкт Сенату буде націлений на найбільші російські банки та суверенний борг Росії, а також на надання більшої військової допомоги США Україні.

Менендес сказав, що деякі санкції в законопроєкті можуть набути чинності ще до будь-якого нового нападу РФ. Вони будуть введені за те, що Росія вже зробила, включаючи кібератаки на Україну та спроби підірвати український уряд усередині країни.

За його словами, у разі вторгнення Росії будуть жорсткіші санкції, "але летальна допомога буде доставлена, незважаючи ні на що".

Між сенаторами від двох партій все ще є сфери розбіжностей, особливо щодо того, чи слід вводити санкції щодо газопроводу "Північний потік-2".

Очікується, що у четвер високопосадовці адміністрації Байдена проведуть секретний брифінг для всіх сенаторів США. Лідери Конгресу попросили провести брифінг щодо ситуації довкола російської загрози Україні.

За даними ЗМІ, Білий дім планує ввести санкції проти російських банків, державних компаній та імпортного сектора країни, якщо РФ вирішить знову вторгнутися в Україну.

Нагадаємо, заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд запевнила, що газопровід "Північний потік-2" не почне працювати у випадку вторгнення Росії в Україну.

Детальніше про можливості зупинки газопроводу дивіться у відеоблозі "Як зупинити Nord Stream-2? Коли подешевшає газ? Інсайди з Вашингтона та Берліна не лише про санкції"

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