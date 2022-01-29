Санкційний план Байдена проти РФ спрямований на банки і імпорт, але не включає SWIFT – ЗМІ

Білий дім планує ввести санкції проти російських банків, державних компаній та імпортного сектора країни, якщо РФ вирішить знову вторгнутися в Україну.

Про це повідомляє Wall Street Journal з посиланням на представників адміністрації США, передає "Європейська правда".

Представники адміністрації заявили, що санкції значно перевищать інші дії, вжиті проти Росії в останні роки.

"Ми починатимемо високо і залишаємося на високому рівні, і максимізуємо біль для Кремля", — сказав один чиновник.

Утім зазначається, що санкції, спрямовані на експорт нафти і газу з Москви, не розглядаються, принаймні наразі. Запропоновані санкції також збережуть доступ російських банків до SWIFT, глобальної телекомунікаційної мережі, яка допомагає банкам здійснювати міжнародні транзакції.

Чиновники додали, що остаточних рішень щодо того, які саме компанії будуть покарані, не прийнято.

Згідно з повідомленнями, серед компаній, які, ймовірно, постраждають від санкцій, є підтримувані державою ВТБ Банк, Газпромбанк і Сбербанк, останній з яких володіє 30% чистих активів у фінансовій системі Росії. При цьому Wall Street Journal також повідомив, що Сбербанк може не постраждати в першому раунді санкцій.

Повідомляється, що США також розглядають можливість заборони торгівлі, пов’язаної з російським суверенним боргом, і контролю над експортом до країни різних товарів, включаючи мікроелектроніку.

"Якщо ми збираємося змінити розрахунки Путіна, ми повинні бути готові разом накласти серйозні покарання", — сказав чиновник і пообіцяв, що будь-які санкції "завдадуть серйозного і негайного удару по Росії і з часом призведуть до того, що її економіка стане ще більш крихкою".

Нагадаємо, заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд запевнила, що газопровід "Північний потік-2" не почне працювати у випадку вторгнення Росії в Україну.

Детальніше про можливості зупинки газопроводу дивіться у відеоблозі "Як зупинити Nord Stream-2? Коли подешевшає газ? Інсайди з Вашингтона та Берліна не лише про санкції"

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