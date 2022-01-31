Сенат США может достичь соглашения о новых санкциях против РФ на этой неделе

В Сенате США близки к заключению соглашения по проекту закона о санкциях против России за ее действия в Украине.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на двух ведущих сенаторов США, пишет "Европейская правда".

Проект закона также включает некоторые меры, которые могут вступить в силу еще до нового нападения России на Украину.

Сенаторы Боб Менендес, глава сенатского комитета по международным отношениям от Демократической партии, и Джеймс Риш, главный республиканец, надеются добиться прогресса с законопроектом на этой неделе.

По словам Менендеса, обе партии полны решимости поддержать Украину и наказать Россию, если она вторгнется. На вопрос, будет ли достигнуто соглашение по проекту документа на этой неделе, он сказал: "Я верю, что мы к этому придем".

Законопроект Сената будет нацелен на крупнейшие российские банки и суверенный долг России, а также на предоставление большей военной помощи США Украине.

Менендес сказал, что некоторые санкции в законопроекте могут вступить в силу еще до нового нападения РФ. Они будут введены за то, что Россия уже сделала, включая кибератаки против Украины и попытки подорвать украинское правительство внутри страны.

По его словам, в случае вторжения России будут более жесткие санкции, "но летальная помощь будет доставлена, несмотря ни на что".

Между сенаторами от двух партий все еще есть сферы разногласий, особенно в отношении того, следует ли вводить санкции по газопроводу "Северный поток-2".

Ожидается, что в четверг чиновники администрации Байдена проведут секретный брифинг для всех сенаторов США. Лидеры Конгресса попросили провести брифинг по поводу ситуации вокруг российской угрозы Украине.

По данным СМИ, Белый дом планирует ввести санкции против российских банков, государственных компаний и импортного сектора страны, если РФ решит снова вторгнуться в Украину.

Напомним, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заверила, что газопровод "Северный поток-2" не заработает в случае вторжения России в Украину.

Подробнее о возможности остановки газопровода смотрите в видеоблоге "Как остановить Nord Stream-2? Когда подешевеет газ? Инсайды из Вашингтона и Берлина не только о санкциях"

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