Близько 20 фінів воювали за бойовиків на Донбасі без покарання - ЗМІ

З 2014 року близько 20 громадян Фінляндії поїхали на Донбас воювати на боці проросійських бойовиків, і, наскільки відомо, на батьківщині щодо них не ведуть розслідування.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у великому матеріалі фінського мовника Yle. Більша частина статті - історії про окремих фінів, які вирішили долучитись до лав бойовиків.

Наведена цифра є орієнтовною. Деякі представники органів безпеки оцінюють, що таких громадян Фінляндії - близько 20 осіб. У службі безпеки й розвідки прокоментували, що, наскільки їм відомо, у бойових діях на сході України брала участь "відносно мала кількість" громадян Фінляндії.

Журналістам вдалось отримати коментарі щодо теми лише на умовах, що джерела залишаться анонімними.

За національним законодавством, фінам не заборонено брати участь у воєнних конфліктах за кордоном, але у разі скоєння воєнних злочинів передбачається відповідальність.

Yle пише, що низка контактів з відповідними органами створили враження, що проти таких бійців на Донбасі не ведеться ніяких розслідувань.

Блогер Марко Енквіст, що пише на військово-безпекові теми і відстежував такі поїздки фінів на Донбас, звертався до прокуратури з пропозицією розслідувати дії двох таких людей - Йохана Бекмана та Януса Путконена. У прокуратурі тоді вирішили, що оскільки потенційні злочини скоюються на території України, розслідуванням має займатись українська сторона.

Yle у своєму матеріалі зібрав історії людей, які не приховують, що бували або досі залишаються на Донбасі і брали участь у війні на боці бойовиків. Серед таких - Петрі Віл’якайнен, який там, за власним твердженням, вже 5 років. Він надумав поїхати на схід, коли вийшов у соцмережах на співвітчизника Йохана Бекмана, який поїхав на війну раніше і закликав до цього інших. Навесні 2015 року він закрив справи на батьківщині, отримав російську візу і з оргдопомогою від Бекмана вирушив на Донбас, де потрапив у лави незаконного збройного формування "Призрак".

Як свідчать його публічні розповіді, чоловік, як і інші його співвітчизники, повірив наративам російської пропаганди і поїхав воювати з ідейних переконань.

У Донецьку він зустрів ще одного співвітчизника - Януса Путконена, який потрапив туди ще раніше. Всі троє потім неодноразово з’являлись у відео на Youtube, а іноді й давали інтерв’ю виданням у Фінляндії.

Путконен при цьому долучився до випуску пропагандистських подкаcтів, був особисто знайомий з лідером бойовиків Захарченком.

За даними Yle, Путконен доклався також до того, щоб на той бік не пустили кількох інших фінських журналістів, з Yle та Iltalehti. Зараз він залишається в Луганську та веде онлайн-портал UMV, на якому поширюють в тому числі теорії змови щодо коронавірусу та вакцин.

Ще один боєць з Фінляндії діє під псевдонімом Лаурі "Карху" ("Ведмідь") і навіть написав книгу про свій досвід за 2015-2017 рік, де розповідає про бойовий досвід. Якщо попередні троє найімовірніше досі залишаються в ОРДЛО, де зараз "Карху", достеменно невідомо.

Йохан Бекман, схоже, є ключовою фігурою серед фінських бійців в ОРДЛО і більшість потрапили туди за його сприяння. У 2014 році він відкрив у Фінляндії "представництво ДНР" і намагався просувати його як легітимну місію. Фінське посольство у Москві у зв’язку з цим публікувало роз’яснення, що Фінляндія ніколи не визнавала так званої "ДНР" і ніякої місії у Фінляндії не може бути.

Він також організував публікацію воєнних мемуарів Віл’якайнена і Лаурі "Ведмедя".

Нагадаємо, нещодавно у Чехії засудили до 20 років позбавлення волі кількох громадян Чехії, що воювали на Донбасі на боці бойовиків.

