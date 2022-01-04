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В Чехии заочно дали 21 год тюрьмы экс-военному, воевавшему на Донбассе на стороне боевиков

Вторник, 4 января 2022, 15:16

Городской суд Праги приговорил к 21 году лишения свободы 44-летнего гражданина Чехии Мартина Сукупа, воевавшего на востоке Украины на стороне пророссийских боевиков и так и не вернувшегося на родину.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает чешское Novinky, детали приводит также посол Украины в Чехии Евгений Перебыйнис.

"Квалификация уже традиционна для подобных дел в Чехии – совершение террористического акта в составе организованной террористической группировки "ДНР" с целью подрыва территориальной целостности и суверенитета Украины", – отмечает посол.

Сукуп с 2014 года прибыл в Донецк и участвовал в боевых действиях на стороне боевиков, в том числе в боях за Краматорск и Горловку, под Иловайском и Дебальцево. По меньшей мере до 2018 года он был задействован в танковых подразделениях, в том числе возглавлял танковую роту, а впоследствии - артиллерийскую батарею.

Представительница суда Сильвия Слепичкова отметила, что присутствие Сукупа на Донбассе подтверждают многочисленные свидетельские показания, его активность в соцсетях и публикации в украинских СМИ. Как отягчающее обстоятельство учли то, что Сукуп является бывшим военным чешской армии и воспользовался своими командирскими навыками на Донбассе, его участие было более серьезным, чем обвиняемых в большинстве аналогичных дел.

Адвокат Сукупа заявила о подаче апелляции сразу после оглашения приговора. Она заявила, что посты в соцсетях и публикации в СМИ не являются достаточными доказательствами его активного участия в боевых действиях, пусть даже он находился в это время на территории, контролируемой боевиками.

"Надеюсь, что учитывая неопровержимые доказательства, а также то, что судья по сравнению с тем, чего требовал прокурор, даже увеличил приговор на год, пересмотра в сторону уменьшения не состоится", - отметил Евгений Перебыйнис.

Ранее в Чехии несколько граждан уже получили до 20 лет лишения свободы за участие в боевых действиях на стороне боевиков.

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Чехия Донбасс и ОРДЛО

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