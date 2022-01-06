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КНДР провела перші в новому році випробування ракети

Четвер, 6 січня 2022, 08:52

КНДР 5 січня вперше за останні три місяці здійснила нові випробування ракети.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє південнокорейське агентство Yonhap.

5 січня військові Південної Кореї заявили, що Північна Корея здійснила запуск ракети, схожої на балістичну, з провінції Чаган у Японське море. Запуск помітила також берегова охорона Японії.

6 січня державне інформагенство КНДР заявило, що це були успішні випробування гіперзвукової ракети, яка влучила у ціль за 700 кілометрів. Перевіряли у тому числі технічні можливості ракети в холодну пору року. Швидкість руху ракети не повідомили. 

Гіперзвукові ракети рухаються до своєї цілі на нижній висоті, ніж балістичні, і можуть розвивати швидкість у п’ять разів більшу за швидкість звуку, і в атакованої сторони залишається менше часу, щоб відреагувати.

Останній раз перед цим, у жовтні, Північна Корея заявляла про випробування балістичної ракети підводного базування. Наскільки відомо, це був восьмий з відомих запусків Північної Кореї у 2021 році. 

Про найперший запуск гіперзвукової ракети КНДР заявляла в вересні 2021 року, але припускають, що її швидкість на той час була меншою за гіперзвукову.

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КНДР

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