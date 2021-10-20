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У КНДР підтвердили повідомлення про запуск балістичної ракети

Середа, 20 жовтня 2021, 07:53

У Північній Кореї 20 жовтня підтвердили повідомлення про здійснений нею запуск ракети, заявивши, що це справді балістична ракета підводного базування.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA, про це повідомило державне інформагентство KCNA.

Згідно з ним, Пхеньян здійснив тестовий запуск ракети "нового типу", що має покращити оборонні спроможності країни.

Опубліковані агенством фотографії зображують невелику ракету з відносно незначною дальністю. Цей факт, а також те, що лідер Кім Чен Ин не був особисто присутній на запуску, схиляють експертів до думки, що про надзначний прориви у програмах КНДР не йдеться .

Резолюціями ООН КНДР заборонено здійснювати запуски балістичних ракет, оскільки вони можуть нести ядерний заряд.

Останній тест співпав у часі з зустріччю представників Південної Кореї, Японії та США у Вашингтоні для обговорення ядерної програми Північної Кореї.

Рада безпеки ООН обговорить останній запуск на закритій зустрічі 20 жовтня на прохання Британії та США.

Раніше у жовтні в Сеулі висловлювали сподівання на поновлення діалогу з Пхеньяном після того, як було відновлено пряму телефонну лінію. 

Наскільки відомо, це вже восьмий з відомих запусків Північної Кореї у 2021 році. В кінці вересня КНДР здійснила запуск гіперзвукової ракети Hwasong-8.

15 вересня КНДР здійснила запуск двох балістичних ракет у Японське море. Це стало другим запуском балістичних ракет КНДР за 2021 рік, та п’ятим з тих, про які відомо, якщо брати до уваги також крилаті ракети.

За два дні до того Північна Корея заявила про успішні випробування "крилатої ракети нового типу", яка потенційно могла б влучати в цілі на території Японії. 

У перемовинах між КНДР і США не сталося ніякого прогресу ще з часів зустрічі Кім Чен Ина з попереднім президентом США Дональдом Трампом у В’єтнамі в лютому 2019 року. 

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КНДР
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