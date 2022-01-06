КНДР провела первые в новом году испытания ракеты

КНДР 5 января впервые за последние три месяца провела новые испытания ракеты.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

5 января военные Южной Кореи заявили, что Северная Корея произвела запуск ракеты, похожей на баллистическую, из провинции Чаган в Японское море. Запуск заметила также береговая охрана Японии.

6 января государственное информагентство КНДР заявило, что это были успешные испытания гиперзвуковой ракеты, поразившей цель в 700 километрах. Проверяли в том числе технические возможности ракеты в холодное время года. Скорости движения ракеты не сообщили.

Гиперзвуковые ракеты двигаются к своей цели на более низкой высоте, чем баллистические, и могут развивать скорость в пять раз больше скорости звука, оставляя атакуемой стороне меньше времени на реакцию.

Последний раз до этого, в октябре, Северная Корея заявляла об испытаниях баллистической ракеты подводного базирования. Насколько известно, это был восьмой из известных запусков Северной Кореи в 2021 году.

О самом первом запуске гиперзвуковой ракеты КНДР заявляла в сентябре 2021 года, но предполагают, что её скорость в то время была меньше гиперзвуковой.