Іспанська Каталонія відкриває нічні клуби

Регіональний уряд Каталонії анонсував скасування двох основних коронавірусних обмежень, які залишались чинними - щодо нічних клубів та шкіл.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє El Pais.

Нічним клубам дозволять відкритися з 11 лютого без обмеження на кількість гостей та без зобов’язання перевіряти їхні ковід-сертифікати.

Крім того, щонайпізніше в кінці лютого мають скасувати більшість протиепідемічних заходів, які діяли у школах.

У вівторок каталонська асоціація лікарів-педіатрів рекомендувала скасувати вимогу масок у класах, відмовитись від практики "груп-бульбашок" і масового тестування та діяти щодо Covid-19 так, як щодо типових ГРВІ. На думку лікарів, достатньо просити залишатися вдома хворих учнів із симптомами та дозволити їм повертатись до класів, коли ознаки хвороби минають.

На початку січня повідомлялося, що в уряді Іспанії готуються після поточної хвилі епідемії відстежувати Covid-19 за тією ж системою, як звичайний грип.

Остання хвиля епідемії коронавірусу стала для Іспанії рекордною, як і для всіх країн Європи, у пікові дні країна з населенням 47,3 млн реєструвала близько 160 тисяч випадків за добу. Суттєвого зростання кількості смертей при цьому не сталося.

Добовий приріст заражень вже поступово спадає.

Нагадаємо, Данія з 1 лютого скасувала усі пов'язані з коронавірусом обмеження, маски надалі рекомендовані лише у медичних закладах і будинках для літніх людей.

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