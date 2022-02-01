Каталония открывает ночные клубы

Региональное правительство Каталонии анонсировало отмену двух основных коронавирусных ограничений, которые оставались в силе - в отношении ночных клубов и школ.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает El Pais.

Ночным клубам разрешат открыться с 11 февраля без ограничения количества гостей и без обязательства проверять их ковид-сертификаты.

Кроме того, самое позднее в конце февраля должно быть отменено большинство противоэпидемических мер, действовавших в школах.

Во вторник каталонская ассоциация врачей-педиатров рекомендовала отменить требование масок в классах, отказаться от практики "групп-пузырей" и массового тестирования и действовать по Covid-19 так, как по типичным ОРВИ. По мнению врачей, достаточно просить оставаться дома больных учащихся с симптомами и разрешить им возвращаться в классы, когда признаки болезни проходят.

В начале января сообщалось, что в правительстве Испании готовятся после текущей волны эпидемии отслеживать Covid-19 по той же системе, как обычный грипп.

Последняя волна эпидемии коронавируса стала для Испании рекордной, как и для всех стран Европы, в пиковые дни страна с населением 47,3 млн. регистрировала около 160 тысяч случаев в сутки. Существенного роста количества смертей при этом не произошло.

Суточный прирост заражений постепенно спадает.

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