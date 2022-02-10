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Король Іспанії заразився коронавірусом

Четвер, 10 лютого 2022, 07:59

Король Іспанії Феліпе отримав позитивний результат тесту на коронавірус після того як у нього проявилися легкі симптоми хвороби.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Повідомляється, що король перебуватиме в самоізоляції протягом семи днів.

"Загальний стан здоров’я Його Величності добрий, і він продовжить свою інституційну діяльність із своєї резиденції", – йдеться у повідомленні королівського палацу.

У королеви Летиції та їхньої дочки принцеси Софії немає жодних симптомів хвороби.

Як повідомлялося, королева Данії Маргрете II заразилася коронавірусом і змушена була через це скасувати відпочинок у Норвегії.

Нагадаємо, 14 січня Данія святкувала п’ятдесяту річницю з дня вступу Маргрете II на трон. У зв’язку з епідемією, святкування відбулося у звуженому форматі, основні урочистості перенесли на початок вересня.  

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Іспанія

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