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Король Испании заразился коронавирусом

Четверг, 10 февраля 2022, 07:59

Король Испании Фелипе получил положительный результат теста на коронавирус после того, как у него проявились легкие симптомы болезни.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Сообщается, что король будет находиться в самоизоляции в течение семи дней.

"Общее состояние здоровья Его Величества хорошее, и оно продолжит свою институционную деятельность из своей резиденции", – говорится в сообщении королевского дворца.

У королевы Летиции и дочери принцессы Софии нет никаких симптомов болезни.

Как сообщалось, королева Дании Маргрете II заразилась коронавирусом и вынуждена была из-за этого отменить отдых в Норвегии.

Напомним, 14 января Дания праздновала пятидесятую годовщину со дня вступления Маргрете II на трон. В связи с эпидемией празднование состоялось в суженном формате, основные торжества перенесли на начало сентября.

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Испания

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