Король Испании заразился коронавирусом
Король Испании Фелипе получил положительный результат теста на коронавирус после того, как у него проявились легкие симптомы болезни.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.
Сообщается, что король будет находиться в самоизоляции в течение семи дней.
"Общее состояние здоровья Его Величества хорошее, и оно продолжит свою институционную деятельность из своей резиденции", – говорится в сообщении королевского дворца.
У королевы Летиции и дочери принцессы Софии нет никаких симптомов болезни.
Как сообщалось, королева Дании Маргрете II заразилась коронавирусом и вынуждена была из-за этого отменить отдых в Норвегии.
Напомним, 14 января Дания праздновала пятидесятую годовщину со дня вступления Маргрете II на трон. В связи с эпидемией празднование состоялось в суженном формате, основные торжества перенесли на начало сентября.