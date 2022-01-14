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У Данії відзначають 50-річчя вступу на трон королеви Маргрете ІІ

П'ятниця, 14 січня 2022, 13:35

У Данії 14 січня святкують п’ятдесяту річницю з дня вступу на трон королеви Маргрете ІІ - у звуженому форматі у зв'язку з епідемією коронавірусу.

Про це повідомляють данські ЗМІ, серед яких TV2.

81-річна Маргрете ІІ стала другим монархом Данії, який пробув на троні настільки довго - після Кристіана IV, який правив у XVІ-XVII столітті і був королем 60 років - майже все своє життя.

 

Основні урочистості з нагоди річниці відклали у зв’язку з ситуацією з коронавірусом, але деякі церемонії відбуваються і 14 січня. 

Вже відбулася офіційна привітальна церемонія у парламенті. На ній мали бути присутні також представники Фарерських островів та Гренландії, але останній скасував особисту участь після позитивного тесту на коронавірус.

О 12 годині королівська родина вирушила до собору Роскілле, усипальниці данських королів, для покладання вінків на могилу батька Маргрете Фредеріка IX, який помер рівно пів століття тому, та її матері королеви Інгріди. 

 

Маргрете ІІ і родина прибули туди спеціальним королівським вагоном, який королеві подарували до її 60-річчя, понад 20 років тому.

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Хоча офіційно масових церемоній не планувалося, до собору Роскілле зійшлися багато громадян, щоб привітати королеву. Зібрався і невеликий протест, на якому можна було чути гасла невдоволення політикою уряду, у тому числі щодо протидії епідемії коронавірусу.

У Королівському домі повідомили, що решту дня планують відзначати річницю приватно. 

Повномасштабне святкування 50-річчя Маргрете ІІ на троні запланували на 10-11 серпня цього року - з великим бенкетом і виходом королеви до громадян.

Як вже повідомлялося, Національний банк Данії створив до 50-річчя королеви на троні спеціальну ювілейну монету.

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Данія

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