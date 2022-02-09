Королева Данії заразилася коронавірусом

Королева Данії Маргрете II заразилася коронавірусом і змушена була через це скасувати відпочинок у Норвегії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DR.

81-річна королева отримала позитивний тест увечері 8 лютого. Вона має легкі симптоми.

Маргрете II отримала перший курс щеплення від коронавірусу у січні 2021 року, а в листопаді отримала підсилювальну дозу.

Через позитивний тест їй довелося скасувати поїздку на відпочинок до Норвегії.

Нагадаємо, 14 січня Данія святкувала п’ятдесяту річницю з дня вступу Маргрете II на трон. У зв’язку з епідемією, святкування відбулося у звуженому форматі, основні урочистості перенесли на початок вересня.

Маргрете II стала другим монархом Данії, який пробув на троні настільки довго - після Кристіана IV, який правив у XVI-XVII століттях. Національний банк Данії створив до ювілейної річниці спеціальну монету.