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Королева Данії заразилася коронавірусом

Середа, 9 лютого 2022, 14:44

Королева Данії Маргрете II заразилася коронавірусом і змушена була через це скасувати відпочинок у Норвегії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DR.

81-річна королева отримала позитивний тест увечері 8 лютого. Вона має легкі симптоми. 

Маргрете II отримала перший курс щеплення від коронавірусу у січні 2021 року, а в листопаді отримала підсилювальну дозу. 

Через позитивний тест їй довелося скасувати поїздку на відпочинок до Норвегії. 

Нагадаємо, 14 січня Данія святкувала п’ятдесяту річницю з дня вступу Маргрете II на трон. У зв’язку з епідемією, святкування відбулося у звуженому форматі, основні урочистості перенесли на початок вересня.  

Маргрете II стала другим монархом Данії, який пробув на троні настільки довго - після Кристіана IV, який правив у XVI-XVII століттях. Національний банк Данії створив до ювілейної річниці спеціальну монету.

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Данія Коронавірус

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