Чехія готується офіційно підтримати вступ України до ЄС

Україна веде переговори з Чехією про підписання декларації щодо підтримки вступу в ЄС, і чеський міністр закордонних справ оптимістично налаштований щодо цього результату процесу.

Про це глава МЗС Чехії Ян Ліпавський розповів у інтерв’ю "Європейській правді".

"Зараз ми ведемо переговори про це (підписання декларації. - Ред.) з Україною. І я дуже оптимістичний щодо результатів цих переговорів", - сказав Ліпавський.

Він підкреслив, що якщо Україна не зупиниться у проведенні реформ, то вступ в ЄС перетвориться у "просту документальну формальність".

Ліпавський також назвав напрямки реформ, які потребують найбільшої уваги.

"Нескінченна історія для України – питання верховенства права, реформа судочинства, антикорупція. Це непросте завдання, так, але ми будемо повторювати це знову і знову. Щойно у вас буде така система, що компанії з ЄС відчуватимуть свою роботу в Україні безпечною – ви побачите вибухове зростання української економіки", - зауважив міністр.

Нагадаємо, вже сім країн ЄС підписали декларації про визнання європейської перспективи України. Це Польща, країни Балтії, Словаччина, Хорватія та Словенія.

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