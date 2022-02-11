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Чехия готовится официально поддержать вступление Украины в ЕС

Пятница, 11 февраля 2022, 13:01

Украина ведет переговоры с Чехией о подписании декларации о поддержке вступления в ЕС, и чешский министр иностранных дел оптимистично настроен на этот результат процесса.

Об этом глава МИД Чехии Ян Липавский рассказал в интервью "Европейской правде".

"Сейчас мы ведем переговоры об этом (подписании декларации. - Ред.) с Украиной. И я очень оптимистичен по результатам этих переговоров", - сказал министр.

Он подчеркнул, что если Украина не остановится в проведении реформ, то вступление в ЕС превратится в "простую документальную формальность".

Липавский также назвал направления реформ, требующих большего внимания.

"Бесконечная история для Украины – вопросы верховенства права, реформа судопроизводства, антикоррупция. Это непростая задача, да, но мы будем повторять это снова и снова. Как только у вас будет такая система, что компании из ЕС будут чувствовать свою работу в Украине безопасной – вы увидите взрывной рост украинской экономики", - заметил министр.

Напомним, уже семь стран ЕС подписали декларации о признании европейской перспективы Украины. Это Польша, страны Балтии, Словакия, Хорватия и Словения.

Читайте интервью полностью: Глава МИД Чехии: Мы готовимся ко всем возможным сценариям агрессии Путина против Украины

Смотрите полное интервью с чешским дипломатом на YouTube-канале ЕвроПравды: Снаряды против Путина. Министр Чехии о шансах нападения, оружии для Украины и способах остановить агрессора

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