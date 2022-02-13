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Канада тимчасово переносить діяльність посольства з Києва до Львова

Неділя, 13 лютого 2022, 10:21

Глава МЗС Канади Мелані Жолі повідомила про тимчасове переведення посольства з Києва до Львова.

Про це йдеться у заяві глави МЗС Канади, повідомляє "Європейська правда".

"З огляду на подальше погіршення безпекової ситуації, спричинене нарощуванням російських військ на кордоні України, ми перенесемо нашу діяльність у тимчасовий офіс у Львові та тимчасово призупинимо роботу нашого посольства в Києві" - заявила Жолі.

При цьому наголошується, що присутність Канади та активна участь в Україні триватиме.

"Послуги для громадян Канади також продовжуватимуть надаватися з тимчасового офісу лише за попереднім записом. Однак наші можливості надавати консульську допомогу можуть ставати все більш обмеженими" - сказала міністр.

"Як завжди, нашим пріоритетом у цих ситуаціях є забезпечення безпеки всіх канадців на місцях. Канадці мають і надалі уникати поїздок в Україну. Ми закликаємо тих, хто зараз перебуває в Україні, виїхати зараз" - додала вона.

За словами Жолі, Канада відновить роботу в посольстві в Києві, як тільки ситуація з безпекою в Україні дозволить забезпечити належне надання послуг та гарантувати безпеку співробітників.

Як повідомлялося, Італія, Швеція та Чехія приєдналися до країн, які рекомендували своїм громадянам в Україні виїхати через загрозу військової ескалації.

Нагадаємо, заклики до своїх громадян залишити Україну раніше оприлюднили низка країн, серед яких США, Британія, Німеччина.

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