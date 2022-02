Ще три країни ЄС закликали своїх громадян залишити Україну

Італія, Швеція та Чехія приєдналися до країн, які рекомендували своїм громадянам в Україні виїхати через загрозу військової ескалації.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"З огляду на поточну ситуацію, з міркувань обережності радимо нашим співгромадянам тимчасово залишити країну наявними комерційними рейсами, а також відкласти неважливі поїздки до України", - йдеться в оголошенні посольства Італії.

AVVISO: In considerazione dell’attuale situazione, in via precauzionale, si invitano i connazionali a lasciare temporaneamente il paese con i mezzi commerciali disponibili e a rinviare tutti i viaggi non essenziali verso l’Ucraina. Per più info: https://t.co/lmhpxQzL4h