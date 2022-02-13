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Канада временно переносит деятельность посольства из Киева во Львов

Воскресенье, 13 февраля 2022, 10:21

Глава МИД Канады Мелани Жоли сообщила о временном переводе посольства из Киева во Львов.

Об этом говорится в заявлении главы МИД Канады, сообщает "Европейская правда".

"Учитывая дальнейшее ухудшение ситуации безопасности, вызванное наращиванием российских войск на границе Украины, мы перенесем нашу деятельность во временный офис во Львове и временно приостановим работу нашего посольства в Киеве" - заявила Жоли.

При этом отмечается, что присутствие Канады и активное участие в Украине будет продолжаться.

"Услуги для граждан Канады также будут продолжать предоставляться из временного офиса только по предварительной записи. Однако наши возможности оказывать консульскую помощь могут становиться все более ограниченными", - сказала министр.

"Как всегда нашим приоритетом в этих ситуациях является обеспечение безопасности всех канадцев на местах. Канадцы должны и дальше избегать поездок в Украину. Мы призываем тех, кто сейчас находится в Украине, уехать сейчас", - добавила она.

По словам Жоли, Канада возобновит работу в посольстве в Киеве, как только ситуация с безопасностью в Украине позволит обеспечить надлежащее предоставление услуг и обеспечить безопасность сотрудников.

Как сообщалось, Италия, Швеция и Чехия присоединились к странам, которые рекомендовали своим гражданам в Украине уехать из-за угрозы военной эскалации.

Напомним, призывы к своим гражданам покинуть Украину ранее опубликовали около десятка стран, среди которых США, Великобритания, Германия.

Посол ЕС Матти Маасикас и посол Британии Мелинда Симмонс заявили, что остаются в Киеве.

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Российский кризис Канада

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