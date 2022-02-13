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Посольство США евакуюють з Києва до Львова

Неділя, 13 лютого 2022, 17:23

Дипломатичні співробітники посольства Сполучених Штатів Америки, що лишилися в Україні після хвилі евакуації, переїжджають працювати до Львова.

Про це розповів "Європейській правді" співрозмовник у дипломатичній службі США.

Рішення про переїзд було ухвалене терміново, як відповідь на зміну безпекових оцінок; переїзд триває просто зараз, у неділю.

"Це тимчасове рішення, команда посольства повернеться до Києва, щойно це дозволить безпекова ситуація", - розповів представник Держдепу, що спілкувався на умовах анонімності. Наразі у Сполучених штатів немає оцінки того, коли відновиться робота посольства у Києві.

"У Львові працюватиме основна команда посольства, керівники відділів тощо", - зазначив співрозмовник. Повірена у справах США Крістіна Квін також перебазується до Львова.

Співрозмовник підкреслив, що будівля посольства у Києві, попри це рішення, "не лишиться покинутою" - там лишається працювати технічний персонал, зокрема для забезпечення безпеки будівель. Раніше, у суботу, Держдеп наказав залишити Київ також дипломатам, які не займають критично важливі посади, вони поїхали з України.

Також відомо, що Канада перенесла посольство з Києва до Львова. Крім того, низка країни ЄС закликали громадян невідкладно залишити Україні на тлі повідомлень про зростання загрози російського нападу. Повідомляється, що у Польщі готуються до хвилі біженців з України.

Водночас українські військові експерти вважають украй малоймовірною військову атаку РФ на Київ.

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Російська криза США

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