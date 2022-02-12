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Держдеп США наказав виїздити з Києва другорядним дипломатам посольства

Субота, 12 лютого 2022, 12:30

Державний департамент США через зростаючу загрозу нової агресії РФ проти України віддав розпорядження виїздити з посольства США у Києві другорядним дипломатам.

Заяву про це опублікувало посольство США в Україні, пише "Європейська правда".

"Сьогодні Державний департамент США наказав виїхати з посольства США в Києві дипломатам, які не займають критично важливі посади, через постійні повідомлення про нарощування російських військових на кордоні з Україною, що вказують на можливість значних військових дій проти України", - повідомило посольство у своєму Twitter.

Зазначається, що основна команда посольства і надалі залишається в Україні з українськими співробітниками. 

"Основна команда посольства залишається в Україні з нашими відданими українськими колегами, і Держдеп і персонал США по всьому світу продовжуватимуть невпинні дипломатичні зусилля й допомогу для підтримки безпеки, демократії та процвітання України", - зазначає посольство. 

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На сайті Держдепу також повідомляють, що з 13 лютого у посольстві США у Києві призупиняють надання консульських послуг. "Посольство збереже невелику консульську присутність у Львові на випадок невідкладних ситуацій, але не зможе надавати паспортні, візові та рутинні консульські послуги. Громадяни США можуть звернутися за ними до посольств у сусідніх країнах", - зазначають у повідомленні. 

Держдеп додатково нагадує, що усім американцям рекомендється невідкладно виїздити з України. Тих, хто вирішить залишатися, просять заповнити спеціальну форму для наявності контакту з посольством.  

"Постійно надходять повідомлення про скупчення російських сил біля кордону з Україною, що вказує на можливість серйозних військових дій проти України… Американці в Україні мають розуміти, що уряд США не зможе евакуювати їх у разі військової агресії РФ будь-де на території України. Військові дії можуть початися у будь-який момент без завчасного попередження, і це теж серйозно вплине на спроможність посольства надавати консульські послуги, включно з допомогою громадянам США, які будуть виїздити в Україні", - попереджає Держдеп. 

Нагадаємо, США серед перших рішення про часткову добровільну евакуацію співробітників та обов’язковий виїзд родин дипломатів в останній тиждень січня.

11 лютого президент США Джо Байден та низка європейських країн закликали своїх громадян невідкладно виїхати з України. 

Представництво ЄС, яке досі утримувалось від будь-якої евакуації, дозволило виїзд другорядних співробітників за власним бажанням. Посол ЄС Матті Маасікас та посол Британії Мелінда Сіммонс заявили, що залишаються у Києві. 

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