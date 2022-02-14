Прем’єр Британії закликає Москву "відступити від прірви"

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відвідає північноєвропейські і балтійські країни цього тижня і готується закликати Росії "відступити від прірви" і піти на деескалацію.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Як заявили в офісі британського прем’єра, Борис Джонсон прагне "зміцнити та розширити західний альянс". Міністр оборони Бен Воллес, який перервав коротку відпустку через "погіршення ситуації", також зустрінеться з колегами в Брюсселі цього тижня.

"Ще є вікно можливостей для деескалації та дипломатії, і прем’єр-міністр продовжить невтомно працювати разом із нашими союзниками, щоб змусити Росію відступити від прірви", – сказав речник Даунінг-стріт.

Видання нагадує попередження американської розвідки, яка припускає, що Росія може вторгнутися в Україну в цю середу.

Джонсон щодня отримує брифінги розвідки щодо нарощування російських сил, повідомляє офіс прем’єра.

Британські інструктори, що перебувають в Україні з різними тренувальними місіями, на минулих вихідних мали залишити країну.

Уряд Британії в п'ятницю закликав усіх британських громадян негайно покинути Україну, поки залишаються доступні комерційні засоби. Залишилася лише основна команда британських дипломатів, включаючи посла Мелінду Сіммонс.