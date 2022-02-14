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Премьер Британии призывает Москву "отступить от пропасти"

Понедельник, 14 февраля 2022, 09:21

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетит североевропейские и балтийские страны на этой неделе и готовится призвать Россию "отступить от края пропасти" и пойти на деэскалацию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Как заявили в офисе британского премьера, Борис Джонсон стремится "укрепить и расширить западный альянс". Министр обороны Бен Уоллес, прервавший короткий отпуск из-за "ухудшения ситуации", также встретится с коллегами в Брюсселе на этой неделе.

"Еще есть окно возможностей для деэскалации и дипломатии, и премьер-министр продолжит без устали работать вместе с нашими союзниками, чтобы заставить Россию отступить от пропасти", - сказал спикер Даунинг-стрит.

Издание напоминает предупреждение американской разведки, предполагающей, что Россия может вторгнуться в Украину в эту среду.

Джонсон ежедневно получает брифинги разведки о наращивании российских сил, сообщает офис премьера.

Британские инструкторы, находящиеся в Украине с разными тренировочными миссиями, в минувшие выходные должны были покинуть страну.

Правительство Британии в пятницу призвало всех британских граждан немедленно покинуть Украину, пока остаются доступные коммерческие средства. Осталась только основная команда британских дипломатов, включая посла Мелинду Симмонс.

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Великобритания

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