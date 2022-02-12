Британія забирає з України своїх військових інструкторів

Британські інструктори, що перебувають в Україні з різними тренувальними місіями, цими вихідними залишать країну.

Про це повідомляє The Guardian, цитуючи міністра Джеймса Хіппі, пише "Європейська правда".

За його словами, з України заберуть невелику кількість інструкторів, які навчали українських військових використовувати передану Британією протитанкову зброю, а також близько сотні інструкторів, залучених в рамках тренувальної місії Operation Orbital.

"На випадок, якщо почнеться конфлікт, в Україні не буде британських військових. Вони залишать країну протягом вихідних", - повідомив Хіппі. Він зазначив, що напад Росії може початися зненацька.

Нагадаємо, перед тим Британія, серед низки інших країн, порадила своїм громадянам якнайшвидше виїздити з України.

Посол Британії Мелінда Сіммонс та основна команда співробітників посольства продовжать роботу у Києві.

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