США запропонують Україні кредитні гарантії на $1 млрд - ЗМІ

Сполучені Штати запропонують Україні гарантії суверенних кредитів на 1 мільярд доларів, щоб заспокоїти побоювання ринку на тлі можливої війни в Україні.

Про це повідомляє телеканал Fox News, пише "Європейська правда".

За даними телеканалу, у понеділок радник президента з національної безпеки Джейк Салліван провів телефонний брифінг для високопоставлених законодавців Палати представників щодо ситуації в Україні та озвучив цю пропозицію.

Він так повідомив, що кількість співробітників посольства США у Києві скоротилася до 22 осіб.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що США ухвалили рішення надати Україні макрофінансову допомогу, але не вдавався у деталі.

У заяві Держдепу після телефонної розмови Кулеби з Ентоні Блінкеним про нову фінансову допомогу також не згадали.

Нагадаємо, Франція надасть Україні 1,2 млрд євро програмного фінансування, яке може бути використане на конкретні проєкти розвитку.

Міністерство економіки та фінансів Франції надасть уряду України 200 млн євро кредиту, а також фінансові гарантії на 1 млрд євро. Під ці гарантії наша держава зможе отримати кредити у французьких банках на пільгових умовах.

Крім того, посли ЄС підтримали пропозицію Єврокомісії про надання Україні додаткової макрофінансової допомоги на суму 1,2 млрд євро.

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