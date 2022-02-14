США предложат Украине кредитные гарантии на $1 млрд - СМИ

Соединенные Штаты предложат Украине гарантии по суверенным кредитам на 1 миллиард долларов, чтобы успокоить опасения рынка на фоне возможной войны в Украине.

Об этом сообщает телеканал Fox News, пишет "Европейская правда".

По данным телеканала, в понедельник советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан провел телефонный брифинг для высокопоставленных законодателей Палаты представителей о ситуации в Украине и озвучил это предложение.

Он так сообщил, что число сотрудников посольства США в Киеве сократилось до 22 человек.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что США приняли решение оказать Украине макрофинансовую помощь, но не вдавался в детали.

В заявлении Госдепа после телефонного разговора Кулебы с Энтони Блинкеным о новой финансовой помощи также не упомянули.

Напомним, Франция предоставит Украине 1,2 млрд евро программного финансирования, которое может быть использовано на конкретные проекты развития.

Министерство экономики и финансов Франции предоставит правительству Украины 200 млн евро кредита, а также финансовые гарантии на 1 млрд евро. Под эти гарантии наше государство сможет получить кредиты во французских банках на льготных условиях.

Кроме того, послы ЕС поддержали предложение Еврокомиссии о предоставлении Украине дополнительной макрофинансовой помощи на сумму 1,2 млрд евро.

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