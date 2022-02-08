Франція дасть Україні 200 млн євро кредитів та 1 млрд євро гарантій на програми розвитку

Франція надасть Україні 1,2 млрд євро програмного фінансування, яке може бути використане на конкретні проєкти розвитку.

Про це йдеться у коментарі заступника керівника Офісу президента Ростислава Шурма, пише "Європейська правда".

"Сьогодні президент Франції оголосив нову програму фінансового співробітництва з Україною. Додатково до вже виділеної макрофінансової підтримки в 1,2 мільярда євро від Європейського Союзу французька сторона виділяє ще 1,2 мільярда євро програмного фінансування", – пояснив він.

Зокрема, Міністерство економіки та фінансів Франції надасть уряду України 200 млн євро кредиту, а також фінансові гарантії на 1 млрд євро. Під ці гарантії наша держава зможе отримати кредити у французьких банках на пільгових умовах.

Як зазначив Шурма, ці кошти можуть бути спрямовані на конкретні проєкти розвитку, погоджені з французкою стороною.

"Напрямки, на які можуть бути використані ці кошти, будуть додатково погоджені з французькою стороною й передбачатимуть залучення французьких постачальників та підрядників", – розповів він.

Крім того, підписані документи щодо фінансування та постачання в Україну електровозів компанії Alstom на суму 900 млн євро, постачання пожежно-рятувальної техніки й будівництва патрульних катерів для ДСНС, на що передбачене окреме фінансування.

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