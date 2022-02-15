Комітет нацбезпеки і оборони парламенту Литви проведе виїзне засідання в Києві 16 лютого

Комітет з питань національної безпеки і оборони парламенту Литви проведе виїзне засідання в Києві 16 лютого.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на LRT.

На сайті литовського парламенту також анонсоване виїзне засідання, хоча не вказано, що воно відбудеться в українській столиці.

Посол Литви в Києві Вальдемар Серапінас заявив, що зараз для України особливо важливі як підтримка військових потреб, так і політична солідарність, яку висловлює Литва.

"Візити наших високопосадовців дуже важливі та безцінні, і за це нам справді вдячні керівники України", – сказав він.

Минулого тижня Україну з візитом відвідувала прем’єр-міністр Інгріда Шимоніте і заступник міністра закордонних справ Мантас Адоменас.

Нагадаємо, посольство Литви найближчим часом не планує переїжджати з Києва до західної частини України на тлі можливого російського вторгнення.

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