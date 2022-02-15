Посольство Литви не планує залишати Київ

Посольство Литви найближчим часом не планує переїжджати з Києва до західної частини України на тлі можливого російського вторгнення.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив посол Вальдемар Серапінас у коментарі LRT.

"Наразі таких планів немає взагалі, посольство Литви у Києві працює у повному обсязі, виконуючи всі функції, у тому числі й щодо консульської допомоги нашим громадянам", — сказав Серапінас.

Посол зазначив, що у Києві відчувається загальна напруга, "але життя йде добре, люди працюють, люди дуже зосереджені".

"Єдність у ці дні дуже помітна, всі готуються захищати свою країну, якщо це буде необхідно", - охарактеризував ситуацію в Україні посол.

Нагадаємо, Державний департамент США підтвердив, що тимчасово перемістить своє посольство в Україні з Києва до Львова.

Канада також перенесла посольство з Києва у Львів. Крім того, низка країни ЄС закликали громадян невідкладно залишити Україні на тлі повідомлень про зростання загрози російського нападу.

Водночас українські військові експерти вважають украй малоймовірною військову атаку РФ на Київ.

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