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Комитет нацбезопасности и обороны парламента Литвы проведет выездное заседание в Киеве 16 февраля

Вторник, 15 февраля 2022, 10:46

Комитет по национальной безопасности и обороне парламента Литвы проведет выездное заседание в Киеве 16 февраля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

На сайте литовского парламента анонсировано выездное заседание, хотя не указано, что оно состоится в украинской столице.

Посол Литвы в Киеве Вальдемар Серапинас заявил, что сейчас для Украины особенно важны как поддержка военных нужд, так и политическая солидарность, которую выражает Литва.

"Визиты наших высокопоставленных чиновников очень важны и бесценны, и за это нам действительно благодарны руководители Украины", – сказал он.

На минувшей неделе Украину с визитом посещала премьер-министр Ингрида Шимоните и заместитель министра иностранных дел Мантас Адоменас.

Напомним, посольство Литвы в ближайшее время не планирует переезжать из Киева в западную часть Украины на фоне возможного российского вторжения.

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Литва Российский кризис

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