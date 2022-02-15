Шольц у Москві закликав Путіна до деескалації

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц під час свого візиту до Москви закликав президента РФ Владіміра Путіна до деескалації.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав на спільній пресконференції після зустрічі.

Шольц зазначив, що нинішня безпекова криза є найсерйознішою за багато років.

"Ми бачимо скупчення російських військ на кордонах з Україною, і ми чимало говорили про це під час переговорів. Ми також обговорили документи і вимоги, презентовані Росією щодо питань безпеки у Європі", - зазначив канцлер.

Він зауважив, що серед західних партнерів є різні погляди на ситуацію і різні оцінки загроз.

"Але хочу наголосити, що ми справді стурбовані тим, що сто тисяч російських військ зараз сконцентровані біля російсько-українського кордону без якихось очевидних причин для цього. Зараз необхідна швидка деескалація. Це потрібно негайно - ми не хочемо, щоб почалася ще одна війна… Ще є перспективи для перемовин, і зараз потрібно боротися за дипломатичне рішення", - зазначив Олаф Шольц.

Канцлер згадав останні повідомлення про те, що Росія нібито відвела частину сил від кордонів і висловив сподівання, що це продовжиться, а також висловив сподівання на успішні подальші перемовини Заходу з Росією у рамках НАТО і ОБСЄ.

"Нам потрібен діалог, тому що ми не хочемо опинитися у глухому куті - це може призвести до катастрофи. Для нас очевидно, що будь-яка подальша агресія проти України буде мати серйозні стратегічні наслідки. І мені здається, що це зрозуміло всім", - наголосив Олаф Шольц.

Висловив стурбованість зростаючим тиском на громадянське суспільство у Росії, згадавши, зокрема, заборону роботи правозахисного центру "Меморіал".

Він також висловив сподівання, що Росія змінить своє рішення про заборону роботи німецького мовника DW у відповідь на заборону у Німеччині пропагандистського RT.

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